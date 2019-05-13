Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından bahar temizliği başlatıldı.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından cadde ve sokakların yıkanmasına başlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçede başlatılan bahar seferberliğinde ana arterler başta olmak çarşı merkezinde bulunan cadde ve kaldırımları yıkama çalışmaları devam ediyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde baharın gelmesi ile birlikte daha güzel ve yaşanılabilir bir Çaldıran için temizlik seferberliğine başladık. Yoğun ve bol yağışlı, bereketli bir kışın ardından ilçe merkezimizdeki cadde, sokak ve kaldırımlarını ekiplerimiz yıkamaya başladı. İlçemiz uluslar arası D-975 karayolu üzerinde kurulmuş. İnsan ve araç trafik yoğunluğunun yaşandığı bir yerdir. Cadde ve kaldırımların yıkanması ile birlikte hem yollarımız çöplerden arınmış olacak hem de ilçemizin görünümüne renk katılacak” dedi.