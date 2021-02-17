Çaldıran Belediyesinden can dostlara şefkat eli

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için odak yaparak içerisini mama doldurdu.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının aç kalmaması için 17 farklı noktaya mama odağı yaptırdı. Özellikle kış mevsiminde kar ve tipinin olduğu dönemlerde hayvanların aç kalmaması için çalıştıklarını ifade eden belediye yetkilileri, “İlçemizde bulunan sokak hayvanları düzenli olarak veteriner hekimimiz tarafından kontrol ediliyor. Düzenli olarak aşıları ve küpeleme işlemleri yapılmaktadır. Ancak kış mevsiminde kar yağışı ve tipinin olduğu zamanlarda hayvanların yiyecekleri kar altında kalarak aç kalmasına neden oluyordu. Çaldıran Belediyesi olarak özellikle çarşı merkezinde 17 farklı noktaya mama odağı yerleştirerek su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladık. Yapılan çalışma sayesinde sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçilmiştir” dediler.