Çaldıran Belediyesinden çiftçilere 10 bin sebze fidesi

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından sebzeciliğin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz olarak 10 bin fide dağıtıldı.

Tarımsal alanlarda verimliliği arttırmaya yönelik başlatılan çalışmada başarının elde edilmesi ile birlikte gelecek yıldan itibaren daha geniş alanlarda farklı desteklerin verilmesini planlayan Çaldıran Belediyesi, ilçenin bakir topraklarını yeni sebze fideleriyle süsleyerek çiftçilere yeni ekmek kapısı açmayı hedefliyor. 10 bin adet fideyi muhtarlar arayıcılığıyla 80 yerleşim birimine gönderen Belediye Başkanı Şefik Ensari, amaçlarının gelenekselleşmiş tarım yapısını modernize etmek olduğunu belirtti. Ensari, “İlçemiz 2 bin 50 rakımlı ve Türkiye'nin en soğuk yeridir. İlçemizin bakir topraklarını yeni sebze fideleriyle süsleyeceğiz. Çaldıran'da gelenekselleşmiş tarım uygulamasına son verme çabasındayız. Hedefimiz çiftçimize balık yemeyi değil tutmayı öğretmektir. Çaldıran Belediyesi olarak 10 bin ata tohumunu ekerek fide haline getirdik ve bu fideleri muhtarlarımızın arayıcılığıyla 80 yerleşim birimindeki vatandaşımıza ulaştırdık. İlçemizde gelenekselleşmiş tarım yapısı bulunmaktadır. İlçemizin ve çiftçilerimizin gelişimi için bu gelenekselleşmiş tarım yapısını modernize etmek zorundayız. İlçemizin bakir topraklarında yıllardır sadece buğday ve arpa yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu topraklarımızı bundan sonra sebze ve meyve fideleriyle süsleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ‘ekilmemiş toprak kalmasın' talimatıyla başlattığımız bu çalışmamız hem çiftçimize hem de ilçe ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayacaktır. Bakir toprakları fırsata dönüştürerek hedeflediğimiz seviyeye ulaşmamız halinde ilçemizde seracılığı geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.