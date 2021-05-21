Çaldıran Belediyesinden çok amaçlı kapalı spor salonu

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçede çok amaçlı kapalı spor salonu yapmak için çalışmalara başladı.

Çaldıran Belediyesi, ilçeye kalıcı projeler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin girişinde bulunan eski mal meydanı mevkiinde kapalı spor salonu yapma çalışmalarına başladı. Gençlerin ilçede sportif alanlarda faaliyet göstermesi amaçlanan çok amaçlı kapalı spor salonunda voleybol, basket ve hentbol gibi birçok sportif faaliyetlerin burada yürütülmesi planlanıyor.

İlçede sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir yerin bulunmadığını dile getiren Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Gençlerin ve öğrencilerimizin sportif faaliyetlerde bulunabileceği bir spor salonumuz bulunmamaktadır. İlçemize çok amaçlı bir kapalı spor salonu yapmayı planlıyoruz. Yapılmasını planladığımız kapalı spor salonumuz için eski mal meydanı alan genişletme çalışmalarına başladık. Alan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ihalesi gerçekleştirilerek hızla yapımına başlanacaktır. Yapılmasını planladığımız kapalı spor salonunda voleybol, basket ve hentbol gibi birçok branşta öğrenci ve gençlerimizin etkinlik yapması ve fuar alanı olarak kullanılması gibi çok amaçlı hedefliyoruz. İlçemizde spor salonunun yapılması ile birlikte özellikle kış mevsiminde daha rahat ortamda sportif çalışmalar da yürütülecek” dedi.