Çaldıran Belediyesinden dere ıslah çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi, özellikle ilkbahar aylarında taşarak su baskınlarına neden olan derede ıslah çalışması başlattı.

Çaldıran'da ilkbahar aylarında eriyen kar sularından dolayı ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çevresinde bulunan ev ve ahırlar su altında kalıyordu. Bunun üzerine harekete geçen Çaldıran Belediyesi, ıslah çalışmaları kapsamında önceki sene derenin büyük bir bölümünü temizlemişti. Dere kenarında bulunan ailelerin rahat etmesi için çalışmaların bu sene de sürdürüldüğünü dile getiren Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Hıdırmenteş Gölü, her ilkbahar mevsiminde eriyen kar sularından dolayı taşıyor. Göl suları Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına neden olmaktadır. Dere kenarında evler ve ahırlar bulunmaktadır. Her bahar burada yaşayan ailelerimiz sorunlar yaşamaktalar. Geçen yaz mevsiminde ciddi anlamda derede ıslah çalışmaları yapıldı, ancak su akıntısının daha düzenli olması için burada bulunan köprünün akıntıyı engellediğini ve bu nedenle akıntının daha güzel sağlanması için derede bulunan köprü civarında ıslah çalışmalarını kendi makinelerimizle başlattık. Bundan sonraki süreçte burada ikamet eden ailelerimiz daha rahat edecekler inşallah” dedi.