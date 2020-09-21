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Çaldıran Belediyesinden eğitime büyük katkı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ihtiyaç duyulan okullara bağışladığı malzemelerle onarımlarının yapılmasına katkı sağladı.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ihtiyaç duyulan okullara bağışladığı malzemelerle onarımlarının yapılmasına katkı sağladı.


Korona virüs nedeniyle eğitime verilen ara, bugün okulöncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim başladı. Okulların tatilde olduğu dönemde tadilat ve peyzaj çalışması için talepte bulunan okul idarecilerini Çaldıran Belediyesi geri çevirmedi. Çaldıran Belediyesi olarak eğitim öğretim gören öğrencilerinin yanında olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığının 21 Eylül'de kısmen okulların açılmasına karar vermesinin ardından bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan okullarımıza gerekli her türlü yardımları yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Toprakseven Mahallemizde bulunan okulumuzun bakım ve onarıma ihtiyacı vardı. Çaldıran Belediyesi olarak okulumuzda yapılan peyzaj çalışmalarının ardında gerekli boya ihtiyacını karşıladık. Burada bulunan emektar öğretmenlerimiz tarafından okulun boya badanası yapıldı. Özellikle bayan öğretmenlerimizin bu çabası takdire şayandır” dedi.

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