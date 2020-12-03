Çaldıran Belediyesinden eğitime tam destek

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilere desteğini sürdürüyor.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan pandemiden dolayı yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilere Çaldıran Belediyesi tarafından eğitim seti dağıtıldı. İnterneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için eğitim setleri hazırlayarak dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemiden dolayı öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Eğitim alanlarında gerek üniversiteye hazırlanan gençlerimize gerek eğitimlerine devam eden çocuklarımıza eğitim setleri ve yardımcı kaynak kitaplar dağıtarak katkıda bulunduk. İlçemizde uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde internet ağı ya da bilgisayarı bulunmayan ilk ve ortaokullarda okuyan çocuklarımıza eğitim setleri dağıtarak açıklarını tamamlamalarına katkı sunuyoruz. Eğitim setlerinin dağıtılmasında sosyal medya organlarımızdan ve anonsların yapılması ile minik öğrencilerimiz sosyal mesafe kuralları içinde belediyemize gelerek eğitim setleri alabilmekteler. Pandemi süresinde eğitim öğretim gören çocuklarımızın yanında yer aldık, alamaya da devam edeceğiz” dedi.