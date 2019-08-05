Çaldıran Belediyesinden gençlere destek

Van'ın Çaldıran Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan gençlere destek çıktı.

Çaldıran Belediyesi, “Gençlere Spor Alanlarından Destek” projesi kapsamında beden eğitimi spor meslek yüksek okullarının (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 30 öğrenciye ücretsiz eğitim vererek, sınavlara hazırlıyor. 30 öğrenci, belediye araçlarıyla Van'ın Tuşba ilçesindeki İskele Yatılı Bölge Ortaokuluna ait spor salonuna götürülerek burada antrenörler eşliğinde eğitim aldıktan sonra tekrar ilçeye getiriliyor.

Amaçlarının gençlerin eğitimine meslek alanlarında katkı sunmak olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi üniversitelerin beden eğitim bölümlerine girmek isteyen gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlçemizde yaklaşık 30 öğrencimiz BESYO sınavlarına hazırlanıyor. Bu öğrencilerimiz, belediyemize ait araçla İskele YBO'ya götürülerek burada antrenörler eşliğinde çalıştırılarak tekrar ilçeye taşınıyor. Amacımız spor alanlarında sınava giren öğrencilerimizin iyi derece elde ederek arzu ettikleri okullara girmelerine katkı sunmaktır” dedi.

Kurslara katılan öğrenciler ise, Başkan Ensari'yi makamında ziyaret ederek, belediye tarafından gençlere yönelik yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Amaç ve hedeflerini anlatan gençler, “Başkanımızın her türlü yardımları bizlere büyük güç katmaktadır” ifadelerini kullandılar.

Başkan Ensari, gençlerle öğle yemeği ikram ettikten sonra başarı dileklerinde bulundu.