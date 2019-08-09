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Çaldıran Belediyesinden gıda denetimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, bayram öncesi gıda denetiminde bulundu.

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, bayram öncesi gıda denetiminde bulundu.


Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iş yerlerini denetledi. Zabıta ekipleri, beraberindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sağlık ekipleriyle lokanta, kasap, unlu mamuller üretim iş yerleri ve marketleri denetledi. Yapılan denetimde hijyen, ürünlerin son kullanım tarihleri ve ekmeklerin gramajına dikkat edildi. Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ürünler yemesi için bayrama kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.


Amaçlarının bayram arifesinde sağlıklı ve hijyen ortamda halka ürünlerin satılmasını sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kurban Bayramı öncesinde zabıta ekiplerimiz ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sağlık ekipleriyle birlikte esnafımızı dolaşarak iş yerlerinde bir takım denetimlerde bulunuyoruz. Yapılan denetimlerde, ürünlerin kullanım tarihi, hijyen ortamının olup olmadığına, ekmeğin gramajı kontrol ediliyor. Bu denetimler, bayram arifesinde halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesine katı sunmaktır” dedi.

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