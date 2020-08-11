İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıran Belediyesinden kırsal mahallelerde temizlik çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Van'ın Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.


İlçenin kırsal kesiminde bulunan 100'den fazla mahalle çöplerden arındırılarak yaşanabilir bir yer haline getiriliyor. İki ayrı ekip halinde yürütülen çalışmalar, dönüşümlü olarak mahallelerde devam ediyor. Amaçlarının halkın rahat ve temiz ortamda yaşamlarını sürdürmesini sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz temizlik çalışmalarını aralıksız yürütmektedirler. Temizlik imandandır ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmamız, ilçemizin kırsalında bulunan yaklaşık 100 yerleşim biriminde iki grup halinde aralıksız yürütülmektedir. Amacımız kırsal mahallelerde yaşayan kardeşlerimizin temiz bir ortamda yaşamlarına katkı sunmaktır. Kırsal mahallelerimizde alınan çöpler belediyemizin belirlediği çöp alanlarına taşınmaktadır. Yaptığımız her hizmette Allah rızası içindir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.