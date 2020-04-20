Çaldıran Belediyesinden korona virüs denetimi

Van'ın Çaldıran Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle önlemler almaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan salgınından dolayı Çaldıran Belediye Başkanlığı da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7/24 hizmet veren Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları gezerek maskesiz dolaşanları uyarırken esnafı da bilgilendirmeyi sürdürüyor. Denetimlerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Dünyayı etkileyen salgından dolayı belediye olarak denetimlerimiz aralıksız devam ederken, bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için çok değerlidir. Gerek bakanlığımızın aldıkları önlemler gerek belediye olarak bizim almış olduğumuz önlemler aralıksız devam ediyor ve edecektir. Zabıta ekiplerimiz 7/24 hizmet vererek sürekli çarşı merkezi ve mahallelerimizdeki cadde ve sokakları dolaşmaktadır. Maske ve sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Maskesi bulunmayan kardeşlerimize maske veriyorlar. Geçici olarak sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları konusunda mücadele ediyorlar. Evde kalarak pandemiden kurtularak güzel günleri hep birlikte yaşayacağız inşallah” dedi.