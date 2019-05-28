Çaldıran Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Çaldıran Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliğine Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Belediye binası önünde verilen iftarın ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tiyatro Ekibi sahne aldı. Her akşam saat 20.30'da belediye binası önünde başlayan Hacivat-Karagöz ve meddah gösteriler, herkesten büyük ilgi görüyor.

Geleceğimizin teminatı olan çocukların hoşça ve eğlenerek vakit geçirdiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde havaların ısınması ile birlikte Ramazan etkinlikleri çerçevesinde çocuklarımızın eğlenerek zaman geçirmelerine katkı sunduk. İlçemizin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tiyatro grubu, bayrama kadar ki zaman diliminde bir takım gösterilerde bulunarak çocuklarımızın zaman geçirmelerine katkı sunacaktır. Çocuklarımızın sosyal yönden güzelce vakit geçirmeleri hepimizin görevidir. Bizler bir çocuğun yüzünü güldürebildiysek, hayallerine ışık açabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.