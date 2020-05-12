Çaldıran Belediyesinden sensörlü dezenfektan hizmeti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarına sensörlü dezenfektan bağışladı.

Çaldıran Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kamu kurumlarının girişlerine sensörlü dezenfektan standı kurdu. İlçedeki hükümet konağı, devlet hastanesi gibi insan yoğunluğunun yaşanabileceği kapı girişlerine sensörlü dezenfektan standı bıraktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Hayatı olumsuz etkileyen pandeminin yayılması ile birlikte ilçede sert önlemler aldık. İlçemizi baştan sona dezenfekte ederek; polis, jandarma ve zabıta olarak el ele vererek giriş çıkışlar kontrol altına alınarak bakanlığımızın sunmuş olduğu genelgeye eksiksiz uyduk. İlçemizde halkımızın gerekli maske ve eldiven ihtiyaçlarını zamanında gidermeye çalışarak, tüm özel ve ticari araçları dezenfekte ederek yoğunluğun yaşanabileceği hükümet konağı ve devlet hastanesi gibi yerlere sensörlü dezenfektan standı bıraktık. Halkımızın sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Temennimiz bir an önce sağlık dolu güzel günleri halkımızla yaşamaktır” dedi.