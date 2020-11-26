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Çaldıran Belediyesinden sonbahar temizliği

Van’ın Çaldıran Belediyesi sonbahar temizliğine aralıksız devam ediyor.

Van'ın Çaldıran Belediyesi sonbahar temizliğine aralıksız devam ediyor.


Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 100'e yakın yerleşim merkezinde hummalı şekilde sonbahar temizliğini sürdürüyor. Ekipler halinde 100'e yakın yerleşim biriminde sonbahar temizliğinin aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Belediyemiz ekipleri, sonbahar temizliğini aralıksız devam etmektedir. 100'e yakın yerleşim yerinde ekipler halinde eş zamanlı olarak temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Yaz sezonunda temizlik işlerimiz devam ettiği gibi kış mevsiminin yaklaşmasıyla sonbahar temizliğine de başladık. Kar yağışı öncesi biriken çöplerin temizliğine şimdiden başlamış bulunmaktayız. Karın yağmasıyla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmaları aralıksız devam edecektir. Hedefimiz ilçe merkezini ve kırsal mahallelerimizi yaşanabilir bir hale getirmektir” dedi.

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