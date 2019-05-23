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Çaldıran Belediyesinden taraftarlara otobüs desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Büyükşehir Belediyesporun Ankara’da oynayacağı maç için taraftara otobüs desteği verdi.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Büyükşehir Belediyesporun Ankara'da oynayacağı maç için taraftara otobüs desteği verdi.


Kentin tek profesyonel takımı için destekler giderek artarken, bir destek de Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'den geldi. TFF 3. Lig play off final maçında Erokspor ile karşılaşacak Van Büyükşehir Belediyespora destek için taraftarın otobüs isteği karşılıksız kalmadı. Cuma günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak final maçı için Van Büyükşehir Belediyespora başarılar dileyen Başkan Ensari, “Bugün Vanspor Ankara'ya hareket edecektir. Play-off yolunda şampiyonluk maçı için mücadele edecektir. Yüreğimiz ve dualarımız ilimizin sembolü olan Vansporladır. Şahsım ve ilçem adına başarılar diliyorum. Çaldıran Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde her zaman Vansporun yanındayız, bugün de Vansporumuzun Ankara'da oynayacağı maça gidecek taraftar için Çaldıran Belediyesi olarak bir otobüs tahsis edebildik. Bundan sonraki dönemlerde de Çaldıran Belediyesi olarak her zaman Vansporun yanında yer alacak, Vanspora olan desteklerimiz devam edecektir. Özveri, emek ve çaba Vanspordan, destekler bizden. Vansporun başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Vanspora başarılar dilerim” dedi

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