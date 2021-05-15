Çaldıran Belediyesinden temizlik seferberliği

Van'ın Çaldıran Beleye Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek temizlik çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek, mahalle ve sokaklarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yasakların bitmesinin ardından cadde ve sokakların tertemiz bir şekilde halkın hizmetinde olacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, kısıtlamanın yaşandığı günlerde mahalle araları ve ilçe merkezimizde bulunan ana arter ve sokakları temizleyerek halkımızın rahat etmesine katkı sundu. Kısıtlamalardan sonra halkımız özellikle çarşı merkezinde bulunan temiz cadde ve sokaklardan istifade edecek. Temizlik çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.