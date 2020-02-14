Çaldıran Belediyesinden yol açma ve mahsur kalanları kurtarma çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda kalanlara ve hasta kurtarma operasyonlarına destek veriyor.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Son on günde aralıksız yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezinde kar kalınlığı bir metreyi bulurken, yüksek kesimler ise 2 metreyi geçti. Kar yağışından dolayı yolları kapanan yerleşim birimleri tek tek belediye ekipleri tarafından açılırken, mahsur kalan sürücülere ve hasta kurtarma operasyonlarına da destek veriyor.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, ülkemizin doğusunda etkili olan kar yağışının 2 bin 50 rakımlı Çaldıran ilçesinde de ciddi anlamda hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Ensari, “Son on gün boyunca yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezimizde bir metre, yüksek kesimlerde ise 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı oluştu. Yola açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. D975 uluslararası kara yolu ilçemizden geçmektedir. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir şehirdir. İlçe sınırlarımız içerisindeki mahsur, kalarak yardım talebinde bulunan 36 şoförümüze ekiplerimiz gerekli yardımlarda bulundu. Aynı zamanda karla mücadele ekiplerimiz, 112 Acil Servis ekiplerine destek vererek, hastaların hastaneye ulaşmasını sağlıyor. Amacımız kış mevsimi boyunca halkımızın sorun yaşamadan güzel bir kış geçirmelerine katkı sunmaktır” dedi.