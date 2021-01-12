Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı kırsal mahalle yollarında tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede mevsimin ilk kar yağışının ardından kapalı yolların açılmasıyla birlikte merkez ve kırsal mahalle yollarında olası buzlanmaya karşı yürütülen tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan ve 2050 rakıma sahip Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığı geceleri eksi 39 dereceyi bulmasının ardından Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri yollarda buzlanmaya karşı ilk defa kırsal mahalle yollarında tuzlama çalışmalarına başlattı. Daha önceki yıllarda sadece ilçe merkezinde bulunan çarşı içindeki cadde ve sokaklarda yapılan tuzlama çalışmalarına kırsal mahallelerde bulunan ana arter ve mahalle yollarında da olası buzlanma karşı tuzlama çalışmalarına başladı. Çaldıran'daki kırsal mahalle yollarında ilk defa dönemlerinde tuzlama çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçe merkezimiz ülkemizin en soğuk ve kar yağışının yaşandığı yerlerinden biridir. Mevsimin ilk kar yağışının ardından kapalı tüm yollarımızı ulaşıma açtık. İlçemizde hava sıcaklığı geceleri eksi 39 derecelere kadar düşerken, yollarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız başladı. İlçemizde bugüne kadar sadece merkezde bulunan yollarda tuzlama çalışmaları yapılmaktaydı. İlçe merkezimize bağlı yaklaşık yüz kırsal mahallemizin kullandığı yollarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını başlattık. Hizmetlerimiz sadece ilçe merkezinde bulunan vatandaşlarımız için değil kırsal da yaşayan kardeşlerimizin de rahat bir ulaşım sağlamaları için elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz” dedi