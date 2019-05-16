Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozuk olan yollarda onarım çalışması başlattı.

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde deforme olmuş yolları onararak kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara başladı. Bahar mevsimiyle birlikte su seviyesinin bir metreye kadar yüklediğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçede zeminin yumuşak olmasından dolayı yollara döşenen bordürlü kilitli parke taşlarından bozulmalar meydana gelerek kullanılamaz hale geliyor. İlçemizde ilkbahar mevsiminde yer altı su seviyesi bir metreye kadar yükseliyor, ancak bu da yer kabuğu zeminin yumuşamasına ve yer yer yollarımızın bozulmasına sebep oluyor. Kilitli parke taşlarından yapılmış yollarımızın bozulan yerleri var, aynı zamanda mahalle sakinlerimizin zaman zaman su arıza onarımlarında tahrip edilen yollarımız oluyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze ait ekipler, bu yollarımızı onararak yeniden halkımızın hizmetine sunacak. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.