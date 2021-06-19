Çaldıran Belediyesinin açmış olduğu kurslara katılan POMEM öğrencilerinden büyük başarı

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına katılacak öğrenciler için hazırlık kursları düzenledi.

Çaldıran Belediyesi, 27'nci Dönem POMEM sınavı öncesinde öğrenciler için ücretsiz hazırlık kursları düzenledi. Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavına katılan 27 öğrenciden 25' i sınavı kazanarak, sözlü mülakata katılmaya hak kazandı. Elde edilen başarıyla ilgili açıklamada bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, tek hedeflerinin gençlere yardımcı olmak ve onlara ekmek kapısı aralamak olduğunu belirterek, bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çaldıran Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizen Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak, bu dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Kursu açarak, 27 öğrencimize çeşitli eğitimler verildi. Belediyemiz bünyesinde olan hocalarımız tarafından verilen eğitimler her gün rutin şekilde devam ederek, öğrencilerimize sınava girme olanağı sunduk. 27 öğrencimizden 25'i sınavı geçerek sözlü mülakata girmeyi hak etti. İlçemizdeki gençlerin başarılarını görebilmek bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de aynı başarı da yol almalarını umuyorum. Bizim amacımız gençlerimize balık yemesini değil balık tutmasını öğreterek, onların gelecekte ülkelerine ve ailelerine hizmet etmelerine katkı sunmaktır” dedi.

Sınavları geçen öğrenciler ise kurs boyunca kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Şefik Ensari' ye teşekkür ettiler.