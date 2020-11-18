Çaldıran Belediyesinin düzenlediği kampanyada 2 bin ünite kan bağışı alındı

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında 2 bin ünite kan bağışı alındı.

Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin girişimleri sonucu başlatılan kampanya kapsamında Kızılay tarafından 2 bine yakın kan ünitesi alındı. Aynı zamanda korona virüs hastalığını atlatanlardan da immün plazma alındı. Başarıyla yürütülen kampanyanın ardından Kızılay Van Bölge Müdürü İbrahim Çelik ve Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ederek teşekkür belgesi verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde Kızılay ile ortaklaşa geniş kapsamlı kan bağışı kampanyası başlattık. Üç günde bin 500 kan bağışı hedeflemiştik, ancak talep artınca kampanya süresini bir gün daha uzatarak toplamda 2 bin duyarlı vatandaşımız kan bağışında bulundu. Bağışlanan 2 bin ünite kan hastalarımıza umut oldu. İlçe olarak bunun sevincini yaşıyoruz. Kan acil olmasa da her zaman ihtiyaçtır. Birey olarak hepimiz zaman zaman kana ihtiyaç duyarız. Kızılay tarafından kurulan istasyonlarda polis, asker, belediye çalışanları, kamu kurum personelleri, AK Parti İlçe Teşkilatı ve üyeleri ile STK temsilcilerinin de katılımıyla kampanyaya büyük destek verdiler. Kampanyaya katılan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kampanya kapsamında immün plazma için de ev ev dolaştıklarını ifade eden Başkan Ensari, “Korona virüs hastalarına şifa olabilecek plazma için ev ev dolaşarak vatandaşlarımızın bağışta bulunmalarını sağladık. Bu da korona virüs hastalığına yakalanan kardeşlerimize deva olacaktır. Bu tür kampanya çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari öncülüğünde kapsamlı bir kampanya yapıldığını belirterek, “Beklenen hedefin üstünde katılım sağlandı. Bağışlanan kanlar her bir insana yaşama umudu olacaktır. Aynı zamanda korona virüs hastaları için başkanımız ev ev dolaşarak immün plazma bağışı için de büyük destek verdi. İmmün plazma bağışına katılan vatandaşlarımız, korona virüslü hastalarımıza şifa kaynağı olacaktır. Kızılay olarak belediye başkanımızı makamında ziyaret ederek teşekkür ettik” diye konuştu.