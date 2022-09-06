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Çaldıran çöplüğünde ıslah çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde vahşi depolama yapılan ilçe çöplüğünde ıslah çalışmalarına başladı.


Çevre sağlığının korunması ve atıkların çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, katı atık entegre tesisinin tam kapasite devreye girmesiyle ilçelerdeki düzensiz çöp depolama alanlarını bir bir kapatıyor. Van kent merkezi ve ilçelerdeki vahşi çöp depolama alanlarını kapatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan vahşi çöp toplama alanında çalışma başlattı. Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde bulunan Çaldıran çöplüğünün üzeri toprak tabakasıyla kapatılacak. Aynı zamanda üstü kapatılan alanda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için de belli noktalara gaz bacaları yerleştirilerek ıslah çalışmaları tamamlanacak.


Islah çalışmalarının yapıldığı alana daha sonradan ağaçlandırma çalışması yapılacağı belirtildi.

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