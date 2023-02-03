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Çaldıran Devlet Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinin yeni devlet hastanesi binasında ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinin yeni devlet hastanesi binasında ilk ameliyat gerçekleştirildi.


Çaldıran Devlet Hastanesi yeni binasının eksiklikleri bir bir tamamlanıyor. İlçeki hastalarının kaliteli sağlık hizmetine rahat ulaşabilmesi adına yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Hekim ihtiyaçları tamamlandıktan sonra modern şekilde inşa edilmiş ve tıbbı cihazlarla donatılmış ameliyathane, altyapı eksiklikleri tamamlanarak açıldı. İlk ameliyat ise bugün kadın hastalıklıları ve doğum hekimi Op. Dr. Fatma Başak Tanoğlu anesteziyoloji reanimasyon hekimi Uz. Dr. İsmahangül Özbayrak tarafından gerçekleştirildi.

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