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Çaldıran-İran sınır hattında 30 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmaları sonucunda; Çaldıran ilçesinde 30 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çaldıran ilçesi, Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların İran İslam Cumhuriyetinden yasadışı yollarla kaçak sigara getirecekleri bilgisi alınması üzerine Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Sedat Nezih Özok Hudut birliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilçenin Kaşim Mahallesi İran İslam Cumhuriyeti sınır hattında yapılan müdahale sonucunda 30 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak, geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma başlatıldı.

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