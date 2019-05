Çaldıran Merkez Camii yapımı yeniden başlatıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kış mevsimi nedeniyle ara verilen Merkez Camii inşaatına yeniden başlandı.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar tarafından geçen yıl yapımına başlanan ve uzun geçen kış mevsimi nedeniyle çalışmaları durdurulan Merkez Camii inşaatı, baharın gelmesi ile birlikte yeniden başlandı. 2017 yılında Çaldıran Belediyesine kayyum olarak atandıktan sonra ilçeye birçok kalıcı projenin yapılmasına imza atan Kaymakam Dundar, yarım bıraktığı Merkez Camii inşaatını da sürdürüyor. Halkın arasında büyük sevgi ve beğeni toplayan Durdar, Çaldıran'a çok emek verdiğini belirtti. Dundar, “Merkez Camimizin yapımını tamamlayamadık, ancak devlet olarak ilçemizde yapılması gereken her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Mevsim koşullarından dolayı tamamlanamayan 2 bin kişi kapasiteli Merkez Camimizin yüzde 80'ini yapmıştık, ancak geride kalan yüzde 20'lik kısmın yapımına da başladık. Allah'ın izni ile Kurban Bayramı namazını yeni cemimizde kılmayı planlıyoruz. Bizler söz verdiğimiz her hizmeti vatandaşlarımıza sunduğumuz gibi yarın kalan camimizin de yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hayır dualarını alacağız. Bizler yaptığımız her hizmeti Çaldıran'da ikamet eden vatandaşlarımıza danışarak ihtiyaçları doğrultusunda yaptık. İnşallah aynı şekilde vatandaşlarımızın yardımları ile birlikte camimizi de üç aylık kısa zamanda tamamlayarak ibadete açacağız” dedi.

İlçe halkı ise, Kaymakam Dundar'a teşekkür ederek,

Çaldıran da ikamet eden vatandaşlar ise, Kaymakam Dundar'a teşekkür ederek, “Yarım kalan cami inşaatının yeniden başlaması mutluluk vericidir. Kaymakamımız ilçemize birçok eser bıraktı. Allah ondan razı olsun. İlçemiz büyüdü, ancak camimiz ibadete yetersizdi. Kaymakamımız sayesinde ilçemizin tarihine uygun güzel bir cami yapımına başlandı. Kış mevsiminden dolayı tamamlanamadı. Baharla birlikte tekrar yapımına başlandı. Kaymakamımız yarım bıraktığı işi tamamlayarak daha çok yüreğimizde sevgisi büyüdür. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştular.