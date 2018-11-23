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Çaldıran şehidi memleketine uğurlandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammed Can Sevim, düzenlenen törenle memleketine gönderildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammed Can Sevim, düzenlenen törenle memleketine gönderildi.


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ile başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından okunan duanın ardından şehit Muhammed Can Sevim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Aydın'a uğurlandı.


Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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