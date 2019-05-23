Çaldıran ve Muradiye'de 5 bin 500 kilo balık ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından kaçak avlanmış 5 bin 500 kilo inci kefali ele geçirildi.

Van'da jandarma ekipleri, inci kefalinin yasak döneminde kaçak olarak avlanmasının önlenmesine yönelik karadan ve gölden sürdürüyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timleri Van Gölü'nde denetimlerine devam ederken, karadan da ekipler hem göl kıyısında hem de yollarda oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Kaçak avcılar dün gece jandarmanın yol kontrolüne takıldı. Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanmış bin 500 kilogram balık ele geçirilirken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerde ise bir araçta 4 bin kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Yakalanan balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildi. Şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanırken, araçlar trafik timleri tarafından trafikten men edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, inci kefalinin korunmasına yönelik olarak av yasağının sonuna kadar denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.