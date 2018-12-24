Çaldıran'a doğal buz pateni pisti

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde doğal buz pateni pisti yapımına başlandı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan zemin ve altyapı çalışmalarının ardından buz pisti çalışmalarına başlandı. Ayrancılar mevkiindeki kayak merkezi sahasından yapılacak olan buz pisti, kayak severlerin yanı sıra buz pateni severlerin de hizmetine sunulacak. Çaldıran Belediye Başkanlığınca yapımı devam eden buz pateni pistinin Van'da bir ilk olduğunu ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, pistin 15 kişinin bir arada kayabileceği kapasitede olduğunu söyledi. Çaldıran'ı kayak cenneti haline getirdiklerini dile getiren Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran'da buz pateni kurulması için Buz Pateni Federasyonuna yaptığımız müracaatların ardından çalışmalarımıza başladık. İlçemizde geçen yıl kurduğumuz kayak merkezi ile kayak severlerin dikkatini çekmiştik. Binlerce kayak sever ilçemizdeki kayak merkezimizi ziyaret ederek, güzel zaman geçirdi. Bu yıl kayak merkezimizin yanında buz pateni pisti yapımına başladık. Yapına başladığımız buz pistimiz, Ayrancılarda bulunan kayak merkezimizin yadında 300 metrekare alan üzerinde yapılıyor. Burada buz pateni hakkında ilk aşamada iki antrenörün vereceği eğitimle temel hareketler öğretilecek. Dönüşümlü olarak her defasında 15 kişi birden buz pateni yapabilecektir. Doğal şartlarda hazırlanan buz pistimizin ilk aşamasında artistik buz pateni yapılacaktır. Burada gerek okullarda eğitim gören öğrencilerimiz, gerek buz patenine meraklı kayak severlerimizin hizmetine sunulacak olan pistimizin yapımının bir an önce tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Pistimizin faaliyete alınmasıyla ilçemizdeki spor branşlarına bir yenisini da eklemiş olmanın da mutluluğunu yaşayacağız” dedi.