Çaldıran'a yeni cami

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Hayrat Vakfı tarafından ilçede yaptırılan caminin temel atma törenine katıldı.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Hayrat Vakfı tarafından Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi'nde bir vatandaşın bağışladığı 500 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek olan cami ve hafızlık merkezinin temel atma törenine katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın okuduğu dualar eşliğinde kurban kesimi ile başlayan törende konuşan Kaymakam Adem Can, İnşa edilecek merkezde 50 hafız ve ulemanın yetiştirileceğini ifade etti. Kaymakam Can, ” Hayrat Vakfı'nca başlatılan vatandaşlarımızca desteklenecek olan camide, geleceğimizin teminatı olan 50 çocuğumuz burada ilim ve irfan öğrenerek, vatana, millete imanlı bireyler olarak hizmet verecekler. Ülkemizin her zaman olduğu gibi imanlı, inançlı, vatan ve millet sevgisiyle yetiştirilecek gençlere ihtiyacı olmuştur. Bu ilim ve irfan merkezlerinin açılması geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok büyük önem arz etmektedir. İlçemize hayırlara vesile olsun” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise 680 hane 7 bin 200 nüfuslu Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesinde hafızlık merkezi olacak olan yapının aynı zamanda mahallenin cami ihtiyacını da karşılayacağını vurgulayarak, “İlçemizde cami ve taziye evlerine her zaman ciddi anlamda maddi yardımlarımız olduğu gibi burada inşa edilecek ilim ve irfan merkezimizin inşasında da belediye olarak maddi yardımlarımız olacaktır. Bu tür ibadethanelerin kurulması, gençlerimiz ve halkımız için büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise devlet büyüklerinin verdikleri maddi ve manevi destekle ayakta tutunduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Törene, Van Hayrat Vakfı temsilcisi Tevfik Çoban ve mahalle sakinleri katıldı.