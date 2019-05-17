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Çaldıran'da 1 ton 100 kilo balık ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, Van Gölü’nden kaçak avlanan 1 ton 100 kilo inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, Van Gölü'nden kaçak avlanan 1 ton 100 kilo inci kefali balığı ele geçirildi.


Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, Van Gölü'nden kaçak avlanan 35 çuvalda 1 ton 100 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Kaçak avlanan kişilere, Su Ürünleri Kanununa göre bin 635 TL idari para cezası kesildi.

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