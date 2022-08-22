İhlas Haber Ajansı

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Çaldıran'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Dere yatağına gizlenmiş vaziyette bulunan çanta içerisinde 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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