Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 13 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.