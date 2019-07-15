Çaldıran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çaldıran Kaymakamlığı ve Çaldıran Belediyesi tarafından 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışmada hayatlarını kaybeden şehitler anısına mevlit okutuldu. Hacı Haydar Camiinde öğle namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından cami cemaatine yemek ikramı yapıldı. Burada bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, “15 Temmuz 2016 tarihinde vatanımızın bölünmesine göz diken hain feto terör örgütü ve sahipleri dış güçler, vatanımızın bölünmesine, milletimizin iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın canına kastetmek için kalkışmada bulunmuşlardı. Ancak aziz milletimiz bu kalkışmaya fırsat vermemiştir. Bu milletin parası ile alınan silahlarla bu milleti katletmeye çalıştılar, aziz milletimiz Çanakkale ruh ile sokaklara dökülerek bu hain darbe girişimini önlemişlerdir. Yapılan hain kalkışmada 251 vatan evladı şehadet şerbetini içmiş, binlercesi gazi olmuştur. Ülkemizin her bir yanında hain darbe girişimi nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendiği gibi ilçemizde de anma etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor, ki bu hain feto darbe girişimi unutulmasın. Dün ilçemizde bulunan şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yemekte bir araya geldik. Bugün de Kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından mevlit okutuldu. Etkinliklerimiz devam edecektir. Aziz şehitlerimizi minnetle yad ederek, gazilerimize sağlık dolu güzel bir yaşam diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam ederek 15 Temmuz günü yapılan hain kalkışmayı unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, 15 Temmuz 2016'da yapılan hain kalkışmanın üçüncü yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Yaşadığımız bu günlerde ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Çaldıran Belediyesi olarak ülkemiz uğruna şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz anısına Hacı Haydar Camisinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Bir avuç kendini bilmez, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne ve Cumhurbaşkanımızın canına kast etmek için el uzatmak istemişlerdi. Bu hain kalkışmaya uzanan elleri halkımız canları pahasına, vatana uzanan o kirli elleri kırarak Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi vatanlarına sahip çıkmışlardır. Ancak bu millet öyle bir millet ki ellerinde Türk bayraklarıyla tanka, uçağa ve silaha karşı mücadele ederek ülkesine sahip çıkmışlardır. Yaşanan hain kalkışmada hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık dolu ömürler diliyorum” dedi.

Yemek ikramının ardından 15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı resim sergisi gezildi.