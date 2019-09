Çaldıran'da 19 bin 500 öğrenci ders başı yaptı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında 117 okulda 19 bin 500 öğrenci, bin 201 öğretmen ders başı yaptı. Çaldıran Belediye Başkanı şefik Ensari, öğrencileri ilk ders günü yalnız bırakmadı.

Yaz tatilinin ardından 117 okulda 19 bin 500 öğrenci, bin 201 öğretmen eğitim ve öğretim yılına bu gün çalan ilk ders ziliyle başladı. İlçede bin 201 öğretmenin görev yaptığı 117 okulda 19 bin 500 öğrenci ilk ders gününün heyecanı ile başlarken, sınıflarda öğrencilerin arkadaşlarıyla buluşması öğrencilerin yüzünü güldürdü. İran sınırında Gülyolu İlkokulunu ziyaret eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, öğretmenlerden okul ile ilgili bilgiler alarak öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Ensari, “Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de yaz tatilinin sona ermesiyle bin 201 öğretmenimizin görev yaptığı 117 okulda 19 bin 500 öğrencimiz 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili ile eğitim ve öğretime başlamış bulunmaktalar. Çocuklarımızın eğitime başlama ve arkadaşlarıyla buluşması heyecanına ortak ve destek olabilmek adına İran sınırında bulunan Gülyolu İlkokulunu ziyarette bulunduk. Burada okulun temel ihtiyaçları ile ilgili öğretmenlerimizden bilgiler alarak sınıflarda eğitim öğretim gören geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla sohbet edebilme imkanını bulduk. İlçemizde bin 201 fedakar öğretmenimizin büyük çabaları ile 19 bin 500 öğrencimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Hiç bir başarı tesadüf değildir. Her başarının arkasında çaba var, emek var, özveri var. Çalışmayı emek vermeyi öğrencilerimizden bekliyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak bizlerde öğretmen ve öğrencilerimize de her zaman gerekli her türlü desteği vermeye hazırız. İlçemizde öğretmen ve öğrencilerimizin çabaları sonucu eğitim ve öğretim çıtamız her geçen gün yukarı doğru ivme kazanmaktadır. Bizler bu çabaları destekleyerek daha da büyük başarılara imza atmalarına yardımcı olacağız. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, mahalle muhtarı Servet Yıldırım ve velilerinde katıldığı ders yılının açılışında belediye Başkanı Şefik Ensari, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttıktan sonra mahalleden ayrıldı.