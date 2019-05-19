Çaldıran'da 19 Mayıs coşkusu

Van'ın Çaldıran ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından program İlçe Spor Kompleksinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kaymakam Tekin Dundar'ın meşale ateşini yakmasıyla başladı.Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar”Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü kutluyoruz.19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Aziz Milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır.Mustafa Kemal'in önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Aziz Milletimizin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir.Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır.Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Devletimiz, Gençlerimizin önünü açmak, onları hayata ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bugüne kadar birçok reformu hayata geçirdi.Gençlerimizin 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum.Teröre, şiddete ve kör ideolojilere asla prim vermeyen gençlerimizin, sözün ve düşüncenin gücüne inanarak, okumaya, araştırmaya, sorgulamaya devam edeceklerini de biliyorum. Devlet olarak, tüm imkânlarımızla gençlerimizin yanında olacağımızı, bu zorlu yolculuklarında kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gençlerimizi ve Aziz Milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”dedi.

Programa Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, Belediye Başkanı Şefik Ensari, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel oyun olan topagarane oyunu başta olmak üzere öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelenirken, değişik yarışmalarda dereceye girenlere ise ödülleri verildi. Tören sonunda Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde tüm protokol üyeleri halkla birlikte halay çekti.