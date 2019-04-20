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Çaldıran'da 2 bin bağ ot yandı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesinde meydana gelen yangında yaklaşık 2 bin ot bağının yanarak kül oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesinde meydana gelen yangında yaklaşık 2 bin ot bağının yanarak kül oldu.


Edinilen bilgilere göre yangın, dün akşam saat: 21.00 sularında ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. Osman Güzel adlı vatandaşa ait otların bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığı görülmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 bin bağ ot tamamen yanarak kül oldu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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