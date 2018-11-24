Çaldıran'da 24 Kasım öğretmenler günü

Van'ın Çaldıran ilçesinde öğretmenler günü büyük coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Anadolu Lisesi Konferans salonunda devam etti. Programa gelenlere Belediye Başkanlığı tarafından karanfil dağıtılması ile devam eden program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından devam etti. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İlçemizde 24 Kasım Öğretmenler Gününü, öğretmenlerimizle birlikte kutluyoruz. Bu özel ve anlamlı günde geleceğimizi yetiştirecek olan çocuklarımızın eğitim ve öğretimine büyük katkı sunan tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, laik ve insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerektirmektedir. Öğretmen aydınlığın simgesi, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer önderdirler. Bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen ve bizleri geleceğe hazırlayan fedakârca çalışan vatan sevdalısı kahramanlarsınız. Bu güzel duygularla 15 Temmuz, 24 Kasım 1976 yılı ve 2011 yıllarında Van depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmetle anarken, siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü içten duygularla kutluyorum” dedi.

Öğrencilerin şiirler okunması. Skeç, slayt gösteriler devam eden program öğretmenlerin okudukları şarkılarla program sona erdi. Törene İlce Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ulaş Taştan, Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.