İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıran'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Van’ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Fizikay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Engelliler Günü'nde engelli kardeşlerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Engelli bir birey olmak sorun oluşturursa da en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. İlçemizde bulunan rehabilitasyon merkezimizdeki kardeşlerimizle bu özel günlerinde eşlik ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onları mutlu ettiği kadar bizleri de mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizin rahat ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek her türlü hizmeti sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Burada hoş ve güzelce vakit geçiren engelli kardeşlerime yaşamları boyunda sağlık, sıhhat ve başarı diliyorum” diye konuştu.


Yapılan konuşmadan sonra Fizikay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin hazırlamış oldukları şiir ve dans gösterileri sergilendi,


Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çaldıran Gençlik Merkezi üyelerince sahnelenen halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.