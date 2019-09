Çaldıran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Van'ın Çaldıran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde sabah saatlerinde başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatük Anıtına çelenkler sunulmasıyle başladı. Törene Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Yarbay Sezgin Tosun, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emmiyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Kurum amirleri, siyasi Parti Temsilcileri STK'lar, Şehit Aileleri ve Gaziler ve halk katıldı.

Törende bir konuşma yapan 1. Hudut Tabur Komutanlığında görevli Piyade Sağlık Teğmen Durmuş Gönen, ”Bugün Türkiye Cumhuriyetin'in kurulmasına temel teşkil eden 26 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını ulusça kutlamanın haklı guru ve heyecanını yaşıyoruz. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza yaşlı ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır.Bu Bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmışlardır” dedi.

Törenden sonra etkinliğe katılanları makamında kabul eden Kaymakam Tekin Dundar burada yaptığı konuşmada, ”Bu gün içinde bulunduğumuz zaman zarfında hem içerde hem dışarda ülkemizi koruma mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Şu an bile hem ülke sınırları ötesinde hem de ülke sınırları içerisinde gerek terör örgütlerine karşı gerek yüz yıl önce, bin yıl önce devletimize vurulmak istenen prangalar hala vurulmak isteniyor. Ancak ülkemizin her karış toprağının vatan evlatlarının kanı ile sulanmış bu aziz vatanda bizim mücadelemizden geri durmamız tabiî ki düşünülemez. Dün dedelerimiz daha sonra babalarımız bu gün bizler yarın çocuklarımız bu aziz vatanın müdafası için kanının son damlasına kadar gerekli mücadeleyi ve azmi ortaya koyacaklardır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu coğrafya dünyanın her hangi bir coğrafyası gibi sıradan değil. Burada bu kadar münakaş ve kargaşa yaşanması bunun en bariz göstergesidir. Bunu ne yazık ki içimizdeki bazı gafiller bile anlayamıyor. Milletimize ve aziz Devletimize vurmak istedikleri prangalara kendileri bile gafil şekilde alet oluyorlar. Bu gemi battığında her kesin batacağının hesabını dahi yapmıyorlar. Bu ülkenin ekmeğini yiyenler bile bu ülkeye el uzatmaya çalışıyorlar. Bu ülkede hainler de bitmez, vatanseverler de bitmez; ama bu ülkede vatanseverlerin daha çok olduklarının hesaplarını unutuyorlar. Rabbim hainlere fırsat vermesin. Allah vatanımızı, devletimizi payidar kılsın aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor bu güzel günümüzü kutluyorum” dedi. Kaymakamlıkta misafirleri verilen ikramların ardından tören sona erdi.