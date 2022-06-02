İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaldıran'da 4 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2022 günü saat 22.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Dere yatağına gizlenmiş vaziyette 4 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.