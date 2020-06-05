Çaldıran'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Kaşim Mahallesi'ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair alınan bilgi üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunpınar Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Kaşim Mahallesi'nde arazide yapılan aramada, dere yatağında gizlenmiş vaziyette 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.