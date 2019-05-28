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Çaldıran'da 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ton 625 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ton 625 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Doğubayazıt karayolu üzerinde yapılan devriye görevi sırasında şüphe üzerine 17 ve 20 plaka sayılı kamyonetlerde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, çuvallar içerisinde toplam 5 ton 625 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar, ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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