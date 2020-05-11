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Çaldıran'da 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Aşağı Güldüren Mahallesi'nde İran üzerinden kaçak sigara getirileceği bilgi alındığı belirtilerek, “Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunpınar Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Aşağı Güldüren Mahallesi Dayanç mezrasında arazide yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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