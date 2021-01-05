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Çaldıran'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir evde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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