Çaldıran'da ahır yangını

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan

Mahallesinde meydana geldi. Bir ahırın yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ahırın boş olması olası bir facianın önüne geçildi.