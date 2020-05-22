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Çaldıran'da ailelerin taşlı sopalı kavgasında 8 kişi yaralandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5’i ağır 8 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5'i ağır 8 kişi yaralandı.


İlçenin Yukarı Gülederen Mahallesi'nin Dayanç mezrasında ikamet eden aynı aşirete mensup iki aile arasında ilçe merkezinde kavga çıktı. Çarşı merkezinin adeta savaş alanına döndüğü, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5'i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açarken, yaralılar ise ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Çaldıran merkezde güvenlik güçleri geniş çaplı önlem alırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

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