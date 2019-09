Çaldıran'da banka şubesi açılışı

Van'ın Çaldıran ilçesinde DenizBank şubesinin açılışı törenle yapıldı.

Çaldıran'da önceki dönem görev yapan Kaymakam Tekin Dundar'ın girişimleri sonucu bugün Vanyolu Caddesi üzerinde bankaya ait şubenin açılışı yapıldı. Açılış törenine Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Bayülgen, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, banka çalışanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, esnaflar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesi ve güvercin uçurulmasının ardından bir konuşma yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, her yerde ve her noktada hizmet için var olduklarını belirterek, “Bizler tarıma, ticarete gönül verdik. Hem kazanacağız hem de kazandıracağız. Her açıdan gelişmekte olan Çaldıran'ı tüm gücümüzle desteklemeye geldik. Halka hizmet etmeyi bir misyon edindik. Bu güzel vatanımızın her köşesinde çocuklarımıza geleceği vaad ederek, omuz omuza en güzel refahı birlikte oluşturacağız” dedi.

Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Bayülgen ise, dün Başkale ilçesinde bir şube açtıklarını hatırlatarak, “Çaldıran ve Başkale gibi sınır ilçelerimizde DenizBank şubesinin açılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda güzel bir ilimiz var. Ekonomik bankacılık anlamında bu şubemizin açılışı ile inşallah katkısı olacak. Bu diğer ilçelerde de açılmasını tetikleyecek. Banka şubesinin Van'ımıza, Çaldıran'ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, banka şubesinin açılmasının ilçede rekabet ortamının oluşmasını da sağlayacağını belirterek, “Bu yatırımın bize gelmesi sevindiricidir. Burada sadece bir banka şubesi açılmıyor, burada rekabet ortamının oluşması sağlanacak. Özellikle tarımsal alanlarda çiftçilerimizin gelişimine büyük katkı sunacaktır. Büyüklerimizin bizim yanımızda olmasını bilmek bizlere güç verecektir” ifadelerini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, DenizBank'ın bankacılık sektöründeki faaliyetlerine değinerek, "Çaldıran, önem verdiğimiz ve kalkınmasında büyük çaba sarf ettiğimiz güzide bir ilçemiz. İnşallah yeni banka şubesiyle daha da kalkınacak" dedi.

Program, DenizBank tarafından Van Gölü kıyısında bulunan Atayurt Otağı'nda verilen yemek ve hediyeleşmenin ardından sona erdi.

Açılış öncesi Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret eden Hakan Ateş'e yöresel motifli kilim hediye edilirken, Ateş de şubenin kurulmasında emeği olan Başkan Ensari'ye plaket verdi.