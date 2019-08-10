Çaldıran'da bayram öncesi mezarlık temizliği

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Kurban bayramı öncesi ilçenin asri mezarlığında genel temizlik, bakım ve peyzaj çalışması başlattı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan Asri Mezarlıkta bayram öncesi genel temizlik, bakım ve peyzaj çalışması başlattı. Yapılan çalışmada otlar temizlenerek çevrede bulanan çöpler toplanıp peyzaj çalışmalarına yer verildi. Mezarlıklarda büyük değerlerin yattığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Çaldıran Belediyesi olarak Kurban bayramı arefesinde ilçe merkezimizin asri mezarlığında genel temizlik, bakım ve peyzaj çalışması başlattık. Burada değerlerimiz yatmaktadır. Kurban Bayramı dolayısıyla yapılacak mezarlık ziyaretinde halkımızın daha güzel, temiz ve hoş bir ortamda dualarını etmelerini sağlamakla birlikte sevdikleri ve değer verdikleri yatırlarımıza sahip çıkmamız açısında mezarlığımızda gereksiz otlar ve çöpler temizlenerek peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdik” dedi.