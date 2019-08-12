Çaldıran'da bayramlaşma

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen törenle bayramlaşma gerçekleşti.

Çaldıran ilçesinde düzenlenen törenle protokol ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı. Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen bayramlaşmaya Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcısı Atacan Özata, 6 Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kandtemir, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sülayman Atay. Siyasi parti temsilcileri STK temsilcileri, muhtarlar ve halk katıldı. Misafirlerle tek tek bayramlaşarak barışı kardeşliği sevgi ve hoşgörünün simgesi olan dini bayramlardan istifade etmek gerektiğini belirten Başkan Ensari, ”Bu yılda yaşadığımız ikinci bayramın güzelliklerini sizlerle yaşamanın onurunu, mutluluğunu yaşamaktayım. Dini bayramlar barışı kardeşliği sevgi ve hoşgörünün simgesi olan dini bayramlardan istifade etmek, dargınlıkların küskünlüklerin sona ermesine vesile olabilecek güzelliklerin daha çok hissedildiği ve yoğunlaştığı günlerdir. Yüreğimizde olan bayram sevincinin günlük yaşamımızda yer alma temennisiyle başta Çaldıran halkı olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış huzur mutluluk barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Belediye başkanı ve beraberindekiler hep birlikte belediyen ayrılarak Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek burada güvenlik personelleriyle bayramlaştıktan sonra tören sona erdi.