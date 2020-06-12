İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.


Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin korona virüs testi pozitif çıkınca, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı. Mahallede filyasyon ekipleri tarafından sağlık taraması devam ederken, mahallenin giriş ve çıkışları da güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.


Daha önce ilçenin Yukarı Gülderen Mahallesi de karantinaya alınmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.